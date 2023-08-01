В Новосибирске планируют снести пятиэтажку на территории аэропорта «Толмачево»

На территории новосибирского аэропорта «Толмачево» хотят снести пятиэтажку.

В Новосибирске на территории аэропорта «Толмачево» планируют снести пятиэтажное здание, расположенное на проспекте Мозжерина, 8а. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Согласно информации, опубликованной на портале госзакупок, начальная цена контракта составляет около 47,5 миллиона рублей, а заявки на конкурс принимаются до 23 августа. Итоги аукциона будут объявлены 31 августа.

Пятиэтажное нежилое здание с подвалом имеет площадь более 4647 квадратных метров и было построено в 1961 году. Стены здания выполнены из кирпича, а основание состоит из сборных бетонных блоков. По планам, снести постройку планируется не позднее 1 февраля 2024 года.

Как ранее писал Сиб.фм, на левом берегу Новосибирска отремонтируют остановки за полмиллиона рублей.