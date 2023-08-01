В Новосибирске подозреваемый в похищении мебельщика с ОбьГЭСа рассказал о нападении на жену

Вчера, 31 июля, мебельщик из Новосибирска Артур заявил о том, что после посещения клиентов, его похитили. Вторая сторона этого конфликта рассказала, что два года назад заявитель напал на женщину – её муж Игорь, как он считает, сам раскрыл преступление и просто привёз хулигана сдать в полицию.

События развивались в прошлые выходные. Мебельщика Артура клиенты взывали по адресу улица Динамовцев, 3: семейной паре якобы надо было укомплектовать кухню. Собеседник был таким добрым, что даже заехал за мастером.

«Через полчаса он приехал в компании ещё одного человека, и мы поехали по данному адресу. Там мужчины в грубой форме заявили о том, что у них есть знакомая, которая опознала меня, как лицо, нанесшее ей удар ножом 2 года назад. Попросили ее выйти, — сообщил в соцсетях Артур.

– Она вышла и сказала о том, что это действительно я 2 года назад, будучи пьяным, стал приставать к ней и, получив отказ, ударил ее ножом по горлу. Далее, человек, сидевший от меня справа, тот с кем мы договаривались о мебели, стал наносить мне удары по лицу, голове. Была разбита губа и поврежден зуб».

Далее, как заявил мебельщик, его похитили и повезли в отдел полиции по адресу улица Энгельса, 15. Мужчина утверждает, что он просидел в закрытой машине до полуночи: к нему подошёл участковый, но так и не смог ничего внятно пояснить о задержании, материалов на Артура заведено не было. Мужчина сам отправился писать заявление в полицию о своём похищении.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с мужчиной, который привёз мебельщика Артура к зданию полиции. Игорь Переверзев заявил, что события развивались по-другому, и из-за истории которая произошла в январе 2020 года.

«То, что он говорит – это чушь полнейшая. Да я ему написал. Но два года назад у меня беременная жена шла по ОбьГЭС. Он набухался и начал к ней приставать, — рассказывает Игорь. – Начал к ней приставать: «давай выпьем, давай выпьем!» Она ему ответила: «отстань!» В итоге он несколько раз ударил её в куртку, один раз в лицо. Последствия все запечатлены».

Игорь предоставил корреспонденту Сиб.фм фотографии, но его супруга не хочет, чтобы ситуацию афишировали, поэтому публикуем только рассказ мужа.

«Вот она написала на него заявление, так как наша полиция бездействовала, я его сам нашёл. А как мне с ним было поговорить, чтобы он не испугался? Вот я и сказал, что надо сделать мебель, — продолжает Игорь.

– Я его везу к себе домой. У меня спускается жена и говорит, что это он на неё напал. Я говорю: «поехали в полицию?» Ну, поехали в полицию. Какое похищение? О чём он говорит? Дурной что ли».

Игорь говорит, что Артура просто довезли до полиции и там его оставили. Супруг возмутился словами мебельщика.

«У нас с супругой пять детей, а он такое наговаривает. Чуть жизни не лишил мать пятерых детей! Он так испугался, когда её узнал...» — заключает Игорь Переверзев.

Сиб.фм будет следить за развитием этого конфликта.