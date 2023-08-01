В Новосибирске появились подробности гибели 18-летнего студента из Тувы

В Новосибирске найден мертвым 18-летний студент из Тувы, ехавший в столицу Сибири автостопом.

Тело 18-летнего студента из Тувы обнаружено в Новосибирске. Молодой человек 20 июля покинул родной город и планировал автостопом добраться до соседнего региона. Однако через несколько дней парень перестал выходить на связь.

Родители молодого человека рассказали, что сын планировал поступать на физический факультет одного из вузов Новосибирска. Экзамены ЕГЭ он сдал хорошо, поэтому у него были высокие шансы на зачисление.

Из Тувы парень выдвинулся налегке. С собой у него были рюкзак с вещами, документы и 20 тысяч рублей.

Причины гибели молодого человека не называются. Известно только, что его тело обнаружили 31 июля.

«Его нашли погибшим в Новосибирске, нас просят приехать на опознание», – пишет "КП-Новосибирск" со ссылкой на родственников погибшего студента.

Следственный комитет Новосибирской области пока не комментирует сообщение о гибели молодого человека.

Как ранее писал Сиб.фм, в феврале 2023 года в Новосибирске погиб 18-летний студент из Красноярска Степан Малков.

«Сначала мы думали, что уехал в Красноярск, но потом стали подозревать, что всё-таки случилась беда. На его странице появился пост: "если вы читаете это, то меня нет...", и всё в таком духе», – рассказывала одна из одногруппниц погибшего Анна.

Напомним, в апреле под Новосибирском нашли тело 19-летнего парня — он мог покончить с собой из-за пьющей матери или проблем со сверстниками в колледже.