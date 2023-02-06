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Найденного мертвым 18-летнего студента НГТУ Малкова похоронили в Красноярском крае

Фото Найденного мертвым 18-летнего студента НГТУ Малкова похоронили в Красноярском крае
Фото Найденного мертвым 18-летнего студента НГТУ Малкова похоронили в Красноярском крае

Коллаж Сиб.фм: фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте" и из архива редакции

В Красноярском крае простились с погибшим в Новосибирске студентом НГТУ Степаном Малковым: как и завещал молодой человек, родители развеяли прах сына.

Новость об исчезновении 18-летнего Степана Малкова, который учился на первом курсе НГТУ, разлетелась сразу после новогодних праздников. Парень приехал покорять Новосибирск только в сентябре, но за полгода обучения у него уже появились друзья.

«Сначала мы думали, что уехал в Красноярск, но потом стали подозревать, что всё-таки случилась беда. На его странице появился пост: "если вы читаете это, то меня нет...", и всё в таком духе», – рассказывала одна из одногруппниц погибшего Анна.

Степана действительно нашли спустя две недели мёртвым на одной из дач в Плотниково. В своих постах парень писал о недостатке внимания. Он просил развеять свой прах над деревьями.

«Будем кремировать, как он написал в соцсетях. Похороны пройдут в Новосибирске, – ответил на вопрос журналиста Сиб.фм отец студента Павел неделю назад. – Перед случившимся он звонил, мы с ним разговаривали: о проблемах каких-то он ничего не говорил».

Тело Степана Малкова долго не отдавали родственникам, так как необходимо было провести судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. В итоге упокоение студент нашёл на родине – в п. Решёты Красноярского края.

«Похороны состоялись 3 февраля в Решётах. Тело Степана мы кремировали. На похоронах было много молодёжи. Из Новосибирска были две сестры и брат»,

– сообщил Сиб.фм Павел.

Также отец Степана Малкова добавил, что новых друзей сына из Новосибирска на похоронах не было. Пока родственники не знают и о результатах судебно-медицинской экспертизы: следователи еще ничего не сообщали.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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