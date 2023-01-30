"Умело скрывал депрессию": появились подробности гибели 18-летнего студента НГТУ

Коллаж Сиб.фм: фото со страницы поискового отряда "ЛизаАлерт в Новосибирске" в соцсети "ВКонтакте" и из архива редакции

В Новосибирске нашли тело пропавшего две недели назад студента НГТУ Степана Малкова: он то влюблялся, то вновь страдал от неразделённой любви. Всё это с ним происходило в последние полгода, но родители об этом даже не догадывались.

18-летний Степан Малков часто жаловался, что ему не хватает внимания родителей. Он даже злился на мать и нехорошо о ней отзывался. Но всё это было только в соцсетях под секретным ником "Йогурт чудо".

"Мы учимся вместе с сентября прошлого года, сейчас прошло полгода. Наша будущая специальность – информационные технологии, – говорит одна из одногруппниц парня Аня.

– Стёпа вообще – очень светлый человек. Он умел поднять нам всем настроение. Никто даже и не догадывался, что у него такое в душе творилось. Мы сейчас поражены, как он умело скрывал депрессию".

Загадочное исчезновение

Отец Павел видел родного сына перед отправкой на учёбу. Мальчик окончил школу в Красноярском крае, а получать высшее образование поехал в Новосибирск. Симпатичный, он легко находил общий язык с девушками. Родитель это также подтверждает.

Новый год отметили, но к обучению ещё не приступали: 11 января парень собрался и ушёл. Поначалу одногруппники и внимания не обратили, пока не заметили, что Стёпа не появлялся дома несколько дней.

"Сначала мы думали, что уехал в Красноярск, но потом стали подозревать, что всё-таки случилась беда. На его странице появился пост: "если вы читаете это, то меня нет...", и всё в таком духе. Объявили в розыск", – продолжает Аня.

На поиски 18-летнего парня отправились и волонтёры отряда "ЛизаАлерт" в Новосибирске. Фактически искали парня две недели, но друзья уже боялись, что случилось страшное.

Не новогодний сюрприз

Посты как цветы весной появлялись на стене Степана во "ВКонтакте": в последнем – он уже открыто пишет о смерти:

"Всё плохо. Очень плохо. Сейчас будет такое письмо с откровениями, что ли... Если этот пост опубликован, сорри, я труп. Без шуток. Не хочу писать прямо, чтобы не пугать..."

Пока родные и друзья надеялись, что панические настроения Степана закончатся, один из жителей Новосибирска решил съездить на дачу в Плотниково.

"Подошёл поближе, увидел тело. Как молодой человек, абсолютно незнакомый мне, мог там очутиться – не знаю!" – всё что смог пояснить следователям обнаруживший тело мужчина.

Тело студента очень долго находилось на морозе, поэтому сразу называть причину смерти – никто не берётся. Всё определят результата судебно-медицинской экспертизы.

"Хочу быть прахом!"

Степан Малков в своих предсмертных постах, казалось, всё расписал. Он завещал любить и больше внимания уделять младшему брату, книги завещал девчонкам, с которыми подружился. Родители собираются исполнить волю покойного.

"Будем кремировать, как он написал в соцсетях. Похороны пройдут в Новосибирске, – ответил на вопрос журналиста Сиб.фм отец студента Павел. – Перед случившемся он звонил, мы с ним разговаривали: о проблемах каких-то он ничего не говорил".

Сейчас родители ждут окончания судебно-медицинской экспертизы, чтобы забрать тело Степана и кремировать его. Впрочем, отец сказал, что о похождениях сына в Новосибирске ничего не знал, не знал даже о трудностях и горестях уехавшего в чужой город 18-летнего парня, который кричал, что ему с детства не хватало родительского внимания....