В Новосибирске прокурор Бучман выехал в Хилокский микрорайон после жалоб на мигрантов

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Хилокский микрорайон после жалоб местных жителей на мигрантов.

В Новосибирске прокурор Александр Бучман и мэр Анатолий Локоть выехали в район Хилокского рынка и улицы Малыгина, жители которых жалуются на противоправное поведение мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выезд состоялся 1 августа. В мероприятии также приняли участие главы администраций Ленинского и Новосибирского районов, сотрудники прокуратуры региона и полиции, органов контроля.

На месте межведомственная группа оценила исполнение утвержденной ранее дорожной карты по декриминализации района.

В частности, организовано ежедневное патрулирование территории сотрудниками полиции, на улицах установлены камеры видеонаблюдения и дорожные знаки. Кроме того, упорядочена работа ярмарок, благоустраиваются тротуары и околошкольные пространства.

По итогам выезда в Хилокский микрорайон участники утвердили новую дорожную карту. В частности, полицейские проверят законность проживания мигрантов на прилегающих к жилмассиву территориях. Поставлена задача по ликвидации незаконных свалок, приведение у нормативное состояние улицы Малыгина и запрет проезда по ней большегрузов.

Как ранее писал Сиб.фм, после массовых драк и перестрелок на Хилокском рынке была объявлена межведомственная операция «Нелегал-2023». Сотрудники полиции, ФСБ и прокуроры посетили места массового скопления мигрантов.

Напомним, в июле руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку строительства общежития для мигрантов в Кировском районе Новосибирска.