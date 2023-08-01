В Новосибирске рядового осудили на 5 лет за самоволку и покупку наркотиков

В Новосибирске военнослужащий сбежал из части, чтобы купить наркотики.

В Новосибирской области рядовой не вернулся в воинскую часть после отпуска. Вместо этого он купил наркотики. Теперь его приговорили к 5 годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского гарнизонного военного суда.

Рядовой Шубин должен был вернуться из отпуска в воинскую часть 26 сентября 2022 года. Он не появлялся в течение нескольких месяцев, а 9 января 2023 года он приобрёл по интернету наркотические вещества, и затем забрал оставленную курьером «закладку» в условленном месте.

27 января по требованию гарнизонного суда он добровольно явился в военный следственный отдел.

Суд приговорил рядового Шубина к 5 годам лишения свободы в колонии-поселении. Также его обязали заплатить штраф 25 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу, и при желании осуждённый сможет попытаться его обжаловать.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске военнослужащего осудили на 5,5 лет условно за самоволку. Он покинул место несения службы и 5 месяцев не появлялся в воинской части без уважительных причин.

Также матрос из Новосибирска получил срок за побег из воинского эшелона после мобилизации. Следствие установило, что старший матрос сбежал из части, чтобы узнать, почему ему не платят зарплату. Всю зиму он провёл в Новосибирске.