В Новосибирской области сообщили даты выплаты пособий в августе 2023 года

Стал известен график выплат пособий в Новосибирске в августе 2023 года.

Жителям Новосибирской области пособия и социальные выплаты за июль начнут выдавать с 3 августа. График выплат размещён на сайте Социального фонда России.

Единый день выплат — 3 августа. В этот день безработные родители получают выплаты по уходу за детьми до 1,5 лет, выплаты по рождению и усыновлению первого ребенка в семье до 3 лет, семьи с детьми до 17 лет, беременные женщины и семьи призывников.

5 августа — день выплат материнского капитала.

С 16 августа начнут выплачивать адресную материальную помощь семьям с детьми-школьниками на подготовку к учебному году. Сумма выплат определяется в каждом регионе его правительством. Так, в Новосибирской области она составляет 5 тысяч рублей.

Ранее Сиб.фм также сообщал, какие новые законы начнут вводить в августе 2023 года. В их числе запрет смены пола, цифровой рубль и новые требования для таксистов.