В Новосибирской области возбудили уголовное дело из-за нарушений в строительстве очистной станции

В посёлке Ордынское под Новосибирском станцию очистки воды построили со значительными нарушениями.

В Ордынском районе Новосибирской области возбуждено уголовное дело о халатности при постройке станции очистки воды. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Проверкой выявлено некачественное, несвоевременное и непостоянное оказание услуг населению по водоснабжению, в частности, допущены нарушения при строительстве комплекса сооружений очистки подземных вод с накопительными резервуарами», — сообщили в надзорном ведомстве.

Строительство очистной станции с такими проектными ошибками нарушает права и интересы граждан, живущих в посёлке Ордынское. Уголовное дело заведено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Ход расследования, его результаты и меры, которые примут по его результатам, будет контролировать прокурор.

Ранее губернатор Новосибирской области Травников раскритиковал подрядчика за невыполнение условий строительства станции водоочистки: он сорвал сроки. Андрей Травников поручил администрации Ордынского района, а также министерству ЖКХ и энергетики региона усилить контроль за ходом строительства.