Жители Новосибирска пожаловались в полицию на флаг Украины на балконе

В Новосибирске пять человек написали заявления в полицию на пенсионерку, у которой на балконе вывешен флаг Украины.

В Советском районе Новосибирска один из участников боевых действий рассказал корреспонденту Сиб.фм, что около 5-6 человек написали заявления в полицию на пенсионерку, которая разместили на своем балконе флаг Украины.

Собеседник отметил, что за последние два месяца местные жители многократно звонили в районную администрацию и полицию, но заявления написали только недавно.

Также, по словам Игоря, жители пытались разговорить пенсионерку представителями полиции и администрации района, но безрезультатно.

Кроме этого, Игорь добавил, что хотел бы, чтобы эта ситуация была решена законно и легитимно. Он заявил, что если власть не может аргументированно объяснить необходимость снятия флага, то эти люди не должны работать в администрации и полиции.

Напомним, депутат из Новосибирска Антонов предложил признать украинский флаг экстремистским.