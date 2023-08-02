Аферистка из Новосибирска обманула жителей города на 1,2 млн рублей

Обманутым жителям Новосибирска возместили ущерб от действий мошенницы.

В Новосибирске 29-летняя женщина под видом компетентного консультанта обманула 33 граждан на сумму более 1,2 млн рублей. С помощью судебных приставов деньги вернули, а её саму осудили на 3 года лишения свободы условно.

Жительница Новосибирска открыла фирму с услугами консультации по вопросам получения кредитов и займов и помощи по вопросам банкротства. Клиентов она убеждала, что поможет им скрывать от банков плохую кредитную историю, а также что после её услуг кредит обязательно одобрят. Все услуги фирмы были платными.

Следователи установили, что вся фирма — одна спланированная афера. Большинство клиентов так и не получили кредиты, а если и получили, то услуги фирмы этому никак не способствовали. Деньги за услуги "предпринимательница" не возвращала.

От действий фирмы пострадали 33 человека. За время следствия обвиняемая компенсировала ущерб 18 из них.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно.