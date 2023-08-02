сегодня
02 августа, 08:40
пробки
4/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
сегодня
02 августа, 08:40
пробки
4/10
погода
+22.2°C
курсы валют
usd 91.77 | eur 100.6
сегодня 06:02
общество проиcшествия

В Новосибирске пожаловались на запах тухлых яиц в Дзержинском районе

Скриншот с сайта google.com/maps

Новосибирцам не понравился запах сероводорода в Дзержинском районе.

Жители улицы Николая Островского в Новосибирске пожаловались в редакцию BFM-Новосибирск на неприятный запах. Они заявили, что в городе присутствует ужасный запах сероводорода.

По их словам, запах разносится со стороны Ипподромской магистрали. Они сравнили его с запахом тухлых яиц или с сероводородом. Такой “аромат” начал чувствоваться с обеда 1 августа. До этого такое случалось после дождей. Елена Громова подчеркнула, что в жару не может открыть окна из-за вони.

По данным сервиса по мониторингу качества воздуха AirVoice, в воздухе Новосибирска нет критических загрязнений. Однако это не мешает новосибирцам регулярно жаловаться на неприятные запахи. При этом источник вони пока не найден.

Напомним, в мае реку Тулу в Новосибирске обследовали из-за неприятного запаха.

#Новосибирская область #запах
ОЦЕНИТЬ статью
0

Марина Домрачева
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в