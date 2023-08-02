В Новосибирске пожаловались на запах тухлых яиц в Дзержинском районе

Новосибирцам не понравился запах сероводорода в Дзержинском районе.

Жители улицы Николая Островского в Новосибирске пожаловались в редакцию BFM-Новосибирск на неприятный запах. Они заявили, что в городе присутствует ужасный запах сероводорода.

По их словам, запах разносится со стороны Ипподромской магистрали. Они сравнили его с запахом тухлых яиц или с сероводородом. Такой “аромат” начал чувствоваться с обеда 1 августа. До этого такое случалось после дождей. Елена Громова подчеркнула, что в жару не может открыть окна из-за вони.

По данным сервиса по мониторингу качества воздуха AirVoice, в воздухе Новосибирска нет критических загрязнений. Однако это не мешает новосибирцам регулярно жаловаться на неприятные запахи. При этом источник вони пока не найден.

Напомним, в мае реку Тулу в Новосибирске обследовали из-за неприятного запаха.