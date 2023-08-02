Ильин день 2023: история и традиции праздника, что нельзя делать верующим в этот день

Это торжество — яркий пример единения интересов народа и представителей русской православной Церкви. Портал «Сиб.фм» публикует историю возникновения Ильина дня и связанные с ним традиции и запреты для верующих людей.

Среда, 2 августа 2023 года тот самый день, когда и народный праздник Ильин день и церковный день памяти пророка Илии совпали и отмечаются в духовном единстве.

С народной, обывательской точки зрения, Ильин день – особый поворотный момент уходящего лета, когда оно поворачивает на зиму. Российские старожилы говорят об этом дне – «до обеда лето, а после обеда уже осень». Чаще всего в это время в России летняя жара спадала и купаться уже было запрещено (вода в водоёмах становилась холодной). Но в нынешнем году, согласно прогнозам Гидрометцентра, зной задержится до средины августа на территории практически всех регионов страны.

Второй причиной запрета на купание стало поверье, которое уверяет, что в ночь на Ильин день по небу в своей колеснице (слышен гром) едет Илья и мечет стрелы (молнии) в нечисть, скрывающуюся в реках и озерах на земле. Также наши предки искренне верили, что в Ильин день в лесных зверей вселяются злые духи, потому старались не ходить за ягодами и грибами, а также на рыбалку и охоту.

С церковной точки зрения, 2 августа 2023 года – день памяти одного из самых почитаемых святых — Илии пророка. Поскольку этот святой считается покровителем грома и дождя, то и день его памяти часто называют «Илья-громовник» или «Илья-грозный». Православные христиане уверены, если в засуху помолиться Илье-пророку, то дождь обязательно вскоре начнётся. Также было замечено, что приходит ответ на молитвы этому святому в виде исполнения желаний о благополучии в семье, о встрече своей второй половинки, о свадьбе, детях, чтобы муж в семью вернулся, чтобы вновь стали яркими угасшие за много лет в браке чувства.

Потому верующие стараются в Ильин день обязательно посетить праздничную службу и принять участие в крестном ходе. Дождевая вода в этот день наделялась целительной силой: помогала при болезнях глаз, ею опрыскивали больных людей. Учитывая современную экологическую обстановку, вряд ли стоит предпринимать подобные попытки, но вымыть в доме пол дождевой водой, собранной в Ильин день вполне можно, считают российские священнослужители. Они уверяют, что такая вода способна вымыть нечисть из жилища.

Основные запреты Ильина дня также связаны с водой. В этот день не стоит принимать крупные водные процедуры, посещать баню и сауну. Традиционно запрещено работать, в том числе и по дому — можете навлечь на себя гнев Ильи-пророка, который выразится болезнями суставов. Верующие считают — если выйти для работы в огород, сад или поле, то святой Илья урожай спалит.