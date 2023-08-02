Матч хоккейных сборных России и Белоруссии ознаменует открытие «Сибирь-Арены»

13 августа 2023 года состоится торжественная церемония открытия многофункциональной ледовой арены «Сибирь – Арена».

В рамках спортивного праздника с 12.00 будет организована концертная программа на прилегающей территории.

Церемония открытия внутри «Сибирь-Арены» начнётся в 15.40 красочным шоу, а после выступления почётных гостей состоится выставочный матч по хоккею между юниорскими сборными командами России (U18) и Республики Беларусь (U18).

Спортивный праздник открытия «Сибирь-Арены» станет продолжением Дня физкультурника, который празднуется в России во вторую субботу августа (12 августа) и в этом году посвящён столетию спортивной отрасли в нашей стране. Праздничная программа Дня физкультурника в Новосибирске пройдет на территории, прилегающей к «Сибирь-Арене».

Бесплатные билеты на матч открытия в свободном доступе можно будет приобрести с 10 августа на сайте продажи билетов sibir-arena.ru.

Часть пригласительных билетов будет разыгрываться на сайтах информационных партнеров мероприятия — Сибфм, Горсайт, ОТС и др., в официальных аккаунтах ГАУ НСО «Сибирь-Арена» в социальных сетях, а также на спортивных локациях во время празднования Дня физкультурника.