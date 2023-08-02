Молчание Суровикина: что известно об исчезновении генерала "Армагеддона" - последние новости

Высокопоставленного военачальника ищут все – и эксперты из разных сфер, и простые россияне. Версии и кривотолки привели общественность даже к подробному изучению его имущества, которое ранее мало её волновало. Портал «Сиб.фм» публикует свежие новости касательно персоны генерала армии Суровикина, пытаясь разобраться, почему никто не верит в его отпуск, так некстати возникший в разгар СВО.

Тщательное медийное копание в жизни Сергея Суровикина, исчезнувшего с горизонта информационного поля, довело пользователей сети Интернет до разбора его имущества. Даже там самые любопытные «искатели» пытаются найти причину молчания высокопоставленного военного чиновника, облечённого множеством служебных обязательств.

Согласно данным, размещённым в онлайн-энциклопедии «Википедия.орг», со ссылкой на якобы поданную в 2022 году официальную декларацию о доходах, «генерал Суровикин не владеет недвижимостью, а пользуется чужими квартирами.

Но главная тема для слухов — затянувшийся отпуск генерала. Такую версию озвучил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Суровикин сейчас отдыхает. Пока не доступен», — сказал он.

Впрочем, многие ставят под сомнение длительный отдых военачальника.

Не осталась в стороне от поисков и эпатажная журналистка Ксения Собчак, сообщившая в своём телеграмм-канале, что все внешние генеральские привилегии, включая охрану, у семьи Суровикина сохранены. Однако её возмутил тот факт, что Сергей «забыл о дне рождения дочери и жены (день рождения старшей дочери Вероники Суровикина — 10 июля, а жены Анны — 3 июля), не поздравив их публично, как было раньше».

Своим мнением об исчезнувшем военачальнике поделился с широкой общественностью и командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов. По его словам, уход генерала за рамки медиа-пространства – всего лишь тактическая пауза, как выражаются военные: «Я уверен, что генерал работает, просто не появляется в СМИ», пояснил руководитель «Веги».

Другой земляк Суровикина, новосибирский рунолог Игорь Вечерский предположил, что «генерал вскоре появится на широкой публике, но при этом станет центром каких-то значимых и очень громких событий, в ходе которых он будет претендовать на лидерство».

К поискам знаменитого сибиряка присоединился даже эксперт в области физиогномики (наука распознавания характера человека по лицу) Алёна Груздова. По её профессиональному мнению, рисковый и упрямый нрав Суровикина может довести его до состояния, когда он «наломает дров». А присущая ему тяга к лидерству в крупных событиях в сочетании со склонностью к жёстким действиям и манипулированию людьми, может сыграть с ним злую шутку.

В условиях, когда суровое молчание хранят и Минобороны, и Кремль, общественности остаётся полагаться лишь на слухи и мнения различных аналитиков.