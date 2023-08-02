На Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска

Ребёнок из Новосибирска погиб во время купания на алтайской турбазе.

Пятилетняя девочка утонула во время купания на территории турбазы «Виктория» в Республике Алтай, сообщили в среду в администрации Чемальского района.

Как уточнили в администрации, родители погибшей девочки уснули, а пропажу ребёнка из домика обнаружили спустя полчаса.

Родители не сумели найти девочку самостоятельно и обратились за помощью в экстренные службы. Тело ребёнка обнаружили на правом берегу Катуни.

Следственный комитет проводит проверку, тело погибшей направили на экспертизу.

«В ходе организованных поисков на расстоянии около 200 метров вниз по течению от места происшествия в реке Катунь сотрудниками полиции обнаружено тело ребенка без внешних признаков насильственной смерти. Тело девочки извлечено из воды, осмотрено следователями регионального следственного управления, после чего направлено в экспертное учреждение для производства судебной медицинской экспертизы», — уточнили в СУ СКР по Республике Алтай.

Следователи примут решение по итогам экспертизы.

Напомним, под Новосибирском ребёнок утонул в канализационном коллекторе.