Под Новосибирском ребёнок утонул в канализационном коллекторе

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после утопления ребенка в коллекторе.

В Новосибирской области в поселке Кудряшовский 9-летний ребенок спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой, в результате чего утонул. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, инцидент произошел 1 августа, около 16 часов. Несовершеннолетний спокойно проник на объект, где ведутся работы по монтажу точки подключения к центральной системе водоотведения на территории поселка Кудряшовский, спустился в коллектор и провалился в отверстие, которое проделали работники организации.





"Прокуратурой Новосибирского района организована проверка соблюдения федерального законодательства по сообщению о гибели ребенка в результате утопления в коллекторе системы водоотведения в д.п. Кудряшовский", — отметили в ведомстве.

В ходе проверки сотрудники дадут оценку соблюдению охраны безопасности при проведении строительных работ и эксплуатации сооружения водоотведения, а также профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

По факту гибели ребенка следователи регионального Следкома возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека).



Напомним, под Новосибирском братья-близнецы изнасиловали 7-летнего ребёнка.