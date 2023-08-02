Под Новосибирском братья-близнецы изнасиловали 7-летнего ребёнка

В селе Новосибирской области братья-близнецы надругались над 7-летним мальчиком.

В Колыванском районе Новосибирской области двое братьев изнасиловали 7-летнего ребёнка. Об этом сообщает МК-Новосибирск со ссылкой на уполномоченного по правам ребёнка Надежду Болтенко.

По данным издания, мальчик, над которым надругались, воспитывался в благополучной семье.

По словам уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежды Болтенко, в аппарат поступило сообщение из полиции 21 июля. Сейчас они направили обращение в Следком, прокуратуру и полицию с требованием провести проверку.



Напомним, жители Новосибирска написали коллективное письмо с просьбой снести гаражи, где изнасиловали двух школьниц.