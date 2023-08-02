На берегу Обского моря в Новосибирске заметили змей

На Обском море в Новосибирске заметили несколько змей.

На берегу Новосибирского водохранилища отдыхающие обнаружили несколько змей. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

В обсуждениях к публикации читатели не смогли однозначно решить, кто попал в объектив камеры — безвредный для человека уж или гадюка.

Разница между гадюкой и ужом может оказаться фатальной: змеиный яд довольно быстро распространяется по телу человека, вызывая сильную боль. К счастью, если вовремя вызвать врачей, пострадавший от укуса практически гарантированно выживает. По статистике, в России от укуса змеи погибают только 0,3% укушенных.

В Новосибирской области первый случай смерти после укуса змеи зафиксирован только в 2023 году: мужчина обратился за медицинской помощью слишком поздно, и врачи не успели его спасти.

Ранее на змей жаловались жители Убинского и Барабинского районов. Они вышли из спячки еще в начале апреля.