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общество

На берегу Обского моря в Новосибирске заметили змей

Фото: Telegram-канал «Новосибирск с огоньком»

На Обском море в Новосибирске заметили несколько змей.

На берегу Новосибирского водохранилища отдыхающие обнаружили несколько змей. Видеозапись опубликовали в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

В обсуждениях к публикации читатели не смогли однозначно решить, кто попал в объектив камеры — безвредный для человека уж или гадюка.

Разница между гадюкой и ужом может оказаться фатальной: змеиный яд довольно быстро распространяется по телу человека, вызывая сильную боль. К счастью, если вовремя вызвать врачей, пострадавший от укуса практически гарантированно выживает. По статистике, в России от укуса змеи погибают только 0,3% укушенных.

В Новосибирской области первый случай смерти после укуса змеи зафиксирован только в 2023 году: мужчина обратился за медицинской помощью слишком поздно, и врачи не успели его спасти.

Ранее на змей жаловались жители Убинского и Барабинского районов. Они вышли из спячки еще в начале апреля.

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Сергей Щукин
Журналист

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