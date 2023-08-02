«Несравненная Марго!»: цыган в платье из Кузбасса сменил пол ради заработков в Новосибирске

Об экстрасенсе Дмитрии Пащенко из Кузбасса в Новосибирске узнали буквально на прошлой неделе: в пятницу, 28 июля, 32-летнего мужчину суд отправил в СИЗО за приворот стоимостью 5 миллионов рублей. Оказалось, что в Кемеровской области маг хорошо известен правоохранителям как «несравненная Марго».

Дмитрий Пащенко, выросший в цыганской семье, стал зарабатывать магией после 20 лет. Карьеру начинал в Ленинске-Кузнецком, так как конкуренция на рынке – большая, и ради конспирации, Дима решил стать Маргаритой.

Мужчина отрастил волосы, надел платье и каблуки и в таком виде отправился искать клиентов. Кудесницу Маргариту замечали в Полысаево, а потом цыганка перебралась в Ленинск-Кузнецкий, персонаж стал попадать в криминальные сводки после 2015 года.

Снятие порчи в подсобке

Заявления на неизвестную цыганку в полицию поступали уже тогда: какая-то Маргарита то там обманет женщину, предрекая ей страшное будущее, если не снять порчу, то здесь нагадает так, что исчезнет солидная сумма денег.

Установить личность неуловимой кудесницы, которой и в природе и не было, удалось после того, как магический сеанс попал на камеру видеонаблюдения в подсобке одного из магазинов.

«В декабре 2016 года в Ленинске-Кузнецком он под предлогом снятия порчи обманул продавца местного магазина, похитив выручку и продукты на общую сумму около 40 000 рублей»,

- сказано в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Кемеровской области.

Женщина пожаловалась на неустроенность личной жизни и доверилась Маргарите, которая обещала осчастливить продавщицу, вырвав с её головы волос и забрав с собой всю выручку магазина за ночь.

Женщину установили по ориентировке, когда она вновь разгуливала по залу другого магазина в этом же виде. Гадалку и магиню доставили в местный отдел полиции, где стражи порядка были поражены.

«Да это – мужик?!?»

Цыганка Маргарита попросилась у полицейских привести себя в порядок в уборную. Всё и вскрылось в мужском туалете, где «волшебница» решила переодеться.

«Выяснилось, что это – мужик, переодетый в женское платье.... Ну, цирк! Вот же, несравненная Марго!»

- шутят теперь кузбасские полицейские.

Дмитрию Пащенко ничего не оставалось, как рассказать о своих обрядах. В апреле 2017 года прошёл первый судебный процесс о переодевании цыгана.

«Суд признал мошенника виновным и приговорил его к 1 году 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком 2 года», — добавили в областном главке МВД Кузбасса.

Ни минуты покоя

Дмитрию Пащенко суд назначил условный срок: цыганка Маргарита должна была кануть в Лету, а мужчине следовало оставаться дома и отмечаться в уголовной инспекции. Но уже через несколько месяцев полицейские вновь задерживали неуловимую Маргариту. На этот раз она была замечена в посёлке Инской, откуда и поступило новое заявление от потерпевшей.

«Женщина сообщила, что была обманута цыганкой. Сумма причиненного ущерба составила около 40 000 рублей,

- сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. – Сотрудники полиции выяснили, что двумя месяцами ранее заявительница познакомилась с молодой цыганкой, которая представилась Маргаритой и предложила потерпевшей погадать, а также снять порчу. Жительница Инского доверилась ей, неоднократно впускала гадалку к себе в дом и в качестве благодарности помогала ей деньгами, подарила различные предметы быта».

Запросы Маргариты росли с каждым днём. Однажды она просто потребовала у новой знакомой отдать ей ноутбук стоимостью 30 000 рублей.

«Получив отказ, цыганка начала угрожать потерпевшей, что если она не получит гаджет, то наведет смертельную порчу на ее сына. По словам потерпевшей, сразу после этих слов 4-летний ребенок начал сильно кашлять. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала цыганке ноутбук и после этого обратилась за помощью в полицию», — добавляют в кемеровской полиции.

Сотрудники МВД России «Беловский» на этот раз достаточно быстро установили личность ранее судимой Маргариты-Дмитрия и весной 2018 года ему предъявили обвинение по части 2 статьи 159 УК РФ.

А уже в мае 2018 года Беловский городской суд Кемеровской области приговорил Пащенко к 1 году и 10 месяцам лишения свободы. Во время процесса разоблачённая Маргарита расплакалась и раскаялась в содеянном.

Суд приговорил Дмитрия Пащенко к отбыванию наказания в колонии-поселении. Мужчина должен был самостоятельно обратиться в Беловский филиал ФКУ УИИ ГУФСИН России по Кемеровской области для получения предписания для направления в колонию-поселение и отправиться туда самостоятельно. Но Дмитрий всё сделал по-другому.

Новосибирский маг и целитель

В том же 2018 году Дмитрий Пащенко собрал вещи и рванул в Новосибирск. Кстати, на родине его объявили в розыск. Здесь мужчина уже сменил образ, избавившись от примечательных атрибутов «несравненной Маргариты».

На этот раз экстрасенс Пащенко проводил всё те же обряды, но его услуги подорожали, а клиентов Дмитрий искал целенаправленно уже солидней.

Последняя клиентка, которая сейчас проходит пострадавшей по делу, обратилась к экстрасенсу за помощью для решения проблемы на личном фронте: «мол, мужа надо вернуть в семью». Женщина платила и платила, но результата так и не почувствовала, поэтому обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«По версии следствия, обвиняемый путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания экстрасенсорных услуг по нормализации семейных отношений завладел денежными средствами в сумме около 5 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшей»,

— сообщили в прошлую пятницу в Железнодорожном районном суде.

Собственно там 28 июля Дмитрия Пащенко отправили в СИЗО, чтобы уже никакие магические обряды не помогли ему сбежать. С учётом предыдущих преступлений на этот раз он, скорее всего, уже отправится в колонию общего режима.

Напомним также, что весной этого года пропали мать с 11-летним сыном. Это произошло после того, как родственники отправились к экстрасенсам в центр «Кассиопея» Ирины Подзоровой.