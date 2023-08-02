Новосибирец на Porsche влетел в глубокую яму в центре города

Катаясь по площади Ленина известный новосибирец попал в глубокую яму.

Администратор паблика “АСТ-54” Виталий Полищук рассказал, что во время поездки по ночному Новосибирску угодил в яму прямо на Красном проспекте. Фото происшествия он опубликовал в своем телеграмм-канале “Полищук”.

“Выехал в кои-то веки прокатиться по вечернему, любимому, благоустроенному городу, тут же залетел в свою первую за 3 года на этой машине яму, причём прямо на площади Ленина”, — написал Полищук.

По его словам, колесо осталось на месте, но машину “повело вправо”. Он сразу вызвал сотрудников ДПС, чтобы официально оформить наезд на препятствие. В ролике он показал, как полицейские измеряют размеры выбоины.

Позже в телеграмме-канале “АСТ-54” сообщили, что яму начали заделывать. Однако Полищук намерен решить с городской администрацией вопрос о компенсации.

Напомним, вечером 2 августа в центре Новосибирска оборвались троллейбусные провода.