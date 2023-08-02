В центре Новосибирска экскаватор оборвал троллейбусные провода

Вечером 2 августа водитель экскаватора задел троллейбусные провода на улице Советская в Новосибирске.

В среду, 2 августа, экскаватор оборвал троллейбусные провода в районе дома по адресу Советская, 14. Об этом сообщили в телеграмм-канале «АСТ-54».

Судя по кадрам, провода контактной линии упали прямо на пешеходную часть. В нескольких метрах проходит пешеходный переход.

По данным Яндекс.карт, на этом участке сейчас наблюдается затор вплоть до пересечения с Красным проспектом.

Напомним, в Новосибирске закрыли дело об ударе током женщины в салоне троллейбуса. В случившемся на нашли "события преступления".