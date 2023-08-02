Под Новосибирском мужчина угнал автомобиль Lifan Solano для поездки домой

В Новосибирской области мужчина угнал автомобиль, чтобы доехать до дома.

В ночь на 31 июля в городе Купино Новосибирской области неизвестный угнал автомобиль Lifan Solano. Выяснилось, что он уехал на нем домой и оставил во дворе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Похищенную машину сотрудники полиции нашли по адресу проживания подозреваемого.

50-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сотрудники полиции выяснили некоторые обстоятельства угона. Мужчина увидел припаркованный автомобиль с оставленным ключом зажигания, сел в него и поехал домой. Он оставил машину припаркованной во дворе.

На сибиряка завели уголовное дело по признакам неправомерного завладения автомобилем без цели хищения. Мужчину отпустили домой под подписку о невыезде. Расследование продолжается.