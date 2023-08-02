Под Новосибирском завели дело после смерти 9-летнего мальчика в коллекторе

В Новосибирской области 9-летний мальчик проник на строительный объект и провалился в отверстие с водой.

В Новосибирской области возбудили уголовное дело после утопления 9-летнего ребёнка в канализационном коллекторе. Об этом сообщили в региональном Следкоме.

По данным следствия, 1 августа несовершеннолетний свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой, которое проделали работники организации. В результате мальчик скончался.

"В настоящее время следователями проводятся допросы свидетелей произошедшего, назначены экспертизы. По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств. Расследование продолжается", — отметили в СК.

Напомним, дело возбудили по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека).