Стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском

Под Новосибирском канализационный коллектор, в котором утонул 9-летний мальчик, был прикрыт куском пенопласта.

В Новосибирской области в поселке Кудряшовский канализационный корректор, в который провалился 9-летний мальчик, был прикрыт пенопластом. Об этом корреспонденту Сиб.фм сообщили очевидцы трагедии.

По их словам, 1 августа дети прыгали через вырытое отверстие, однако 9-летний Вова (имя изменено) наступил на кусок пенопласта и провалился в отверстие с водой. Ребёнок скончался на месте происшествия.

После инцидента жители поселка продолжают жаловаться на канализационный коллектор, так как дыру прикрыли только деревянным паллетом.

Помимо этого, в соцсетях организовали сбор средств для родителей погибшего ребенка.

Напомним, 2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.