В Новосибирске 2 августа произошел сбой в работе сайтов госструктур

Сайты новосибирских государственных структур оказались недоступны вечером 2 августа.

В среду, 2 августа, после 23:00 в Новосибирске стали недоступны сайты региональных госструктур. С проблемой столкнулись журналисты Сиб.фм. Порталы не работали около получаса.

Не удалось зайти на сайты Уполномоченного по правам человека в НСО, министерства здравоохранения, министерства транспорта, министерства образования, минэкономразвития, ГЖИ.

Причины, по которым ресурсы стали недоступны, неизвестны, однако зайти на страницы перечисленных ведомств не удалось.

При этом сайты детского омбудсмена в Новосибирской области, ГУ МЧС России по НСО и сайт ГУ МВД РФ по НСО были доступны.

Напомним, весной приложение по доставке еды дало сбой.