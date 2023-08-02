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В Новосибирске без вести пропала 86-летняя женщина с горбом на спине

Фото: «ЛизаАлерт Новосибирск»

Жительница Новосибирска пропала в Дзержинском районе.

В Новосибирске без вести пропала 86-летняя Вера Титаева. Об этом в среду сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным волонтёров, женщина вышла из дома 2 августа в неизвестном направлении и не вернулась. Поиски проходят в Дзержинском районе города.

Приметы пропавшей: рост 150 см, худощавое телосложение, рыже-белые волосы, карие глаза. На момент пропажи была одета в светло-бежевую футболку, тапочки, светло-бежевый платок.

Из особых примет волонтёры отмечают горб на спине.

Напомним, ранее в Новосибирске по делу об убийстве 15-летней школьницы арестовали экс-полицейских.

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Александр Борисов
журналист

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