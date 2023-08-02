В Новосибирске по делу об убийстве 15-летней школьницы арестовали экс-полицейских - что о них известно

Спустя 13 лет после исчезновения 15-летней школьницы в Новосибирске арестовали двух бывших и одного действующего полицейского — они могут быть причастны к гибели ребенка.

История о безвестном исчезновении 15-летней Наташи Матюхиной тянется уже больше 13 лет. Девочка пропала 2 марта 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района. Все эти годы её искали родственники и жители села, но безуспешно. В 2023 году выяснилось, что к исчезновению ребенка могут быть причастны двое бывших и один действующий сотрудник полиции.





ДТП, похищение, убийство

Во вторник, 1 августа, Центральный районный суд Новосибирска отправил в СИЗО бывших полицейских Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея на полтора месяца. Действующего сотрудника, начальника Усть-Тарского отделения полиции Александра Кунца, взяли под стражу до 18 сентября.

Подробности громкого дела правоохранительные ведомства региона пока не раскрывают, однако известно, что всем троим мужчинам предъявлены обвинения в зависимости от роли каждого. Им вменяют три статьи УК РФ — статью 264 (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения), статью 126 (похищение человека) и 105 УК РФ (убийство).

Судя по вменяемым статьям можно предположить (и такой версии придерживаются многие жители района), что Наташу Матюхину сначала сбили на авто, потом увезли, убили и спрятали тело в неустановленном месте.

Внезапное увольнение

39-летний Максим Кудрявцев, по данным тг-канала Baza, уволился из органов через 10 дней после исчезновения Наташи. По информации Сиб.фм, уже в ноябре 2010 года он устроился на предприятие по добыче строительного песка и гравия. Кудрявцев жил вместе с женой в Усть-Тарке, которая работала в администрации района главным специалистом отдела кадров. Корреспондент попытался связаться с женщиной, однако она бросила трубку.





По профилю Кудрявцева в соцсетях ясно, что мужчина занимался охотой, часто публиковал фото с оружием. На его странице в пабликах достаточно много снимков с супругой в отпуске на Алтае.

С бывшим коллегой по службе Евгением Бартоломеем Кудрявцев не перестал общаться после инцидента. Мужчины есть в друзьях друг у друга в соцсетях. По всей видимости, их жены тоже общались друг с другом.

39-летний Евгений Бартоломей ушел из органов чуть позже, через пару месяцев после пропажи 15-летней школьницы.

Как выяснил корреспондент Сиб.фм, в 2011 году он устроился в Усть-Таркский Дом детского творчества, но проработал там максимум до 2015 года. Директор учреждения Ирина Колягина не смогла уточнить журналисту Сиб.фм, когда он уволился, так как при ней он уже не работал.

В выпуске газеты "Честное слово" за 2019 год упоминается некий Евгений Бартоломей, который возродил в селе Усть-Тарка пимокатное производство (иными словами, — изготовление валенок). Судя по статье, он давал интервью журналистам и показывал весь технологический процесс.

Родственники Бартоломея также отказались комментировать ситуацию корреспонденту Сиб.фм.

Александр Кунц — единственный, кто остался в правоохранительных органах после событий 2010 года. Кунц дослужился до майора полиции и начальника отдела полиции "Усть-Таркское". Он до сих пор является действующим сотрудником, информация о нем есть на сайте МВД Татарского района Новосибирской области.





«В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в соответствии с законодательством РФ», — прокомментировали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О полицейском мало что известно, но в 2021 году в местных СМИ появилась статья о том, что отделение полиции «Усть-Таркское» МО МВД России «Татарский» признано одним из лучших подразделений участковых уполномоченных полиции Новосибирской области. Сотрудников отделения наградили вымпелами и кубками, а также подарили автомобили.

"Сегодня эти награды можно увидеть в кабинете у начальника подразделения участковых Александра Кунца. Вот так наши земляки два года подряд удостаиваются звания «лучшие». И два года им вручают автомобили", — говорится в новости.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске экс-полицейских отправили в СИЗО по делу об убийстве школьницы.