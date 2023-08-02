В Новосибирске майора оштрафовали на 650 тысяч рублей за получение взятки от военнослужащих

В Новосибирске майор получил 22 тысячи от военнослужащих.

В Новосибирске майор был оштрафован на 650 тысяч рублей за получение взятки от военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе гарнизонного военного суда.

По версии следствия, Малыхин через посредника получил от двух военнослужащих взятку в размере 22 тысяч рублей. Каждый из военных заплатил по 11 тысяч рублей, чтобы Малыхин не сообщал командованию о грубых дисциплинарных нарушениях, совершенных ими сами.

Суд признал Малыхина виновным и вынес решение о штрафе в размере 650 тысяч рублей. Кроме того, майор лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 3 года.



Напомним, жителя Новосибирска приговорили к трём годам колонии за призывы к терактам.