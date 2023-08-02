В Новосибирске пенсионерка устроила фотосессию в образе Барби

Пенсионерка из Новосибирска примерила наряд из гардероба куклы Барби и поучаствовала в фотосессии.

Во всем мире уже прошла премьера нашумевшего фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом. За первые выходные проката кинокартина собрала 300 миллионов долларов. В Новосибирске «Барби» покажут не раньше октября, однако преданные фанаты уже вовсю готовятся к походу в кинотеатр.

В преддверии выхода фильма о роковой блондинке жители Новосибирска устраивают тематические вечеринки, перевоплощаются в куклу через нейросеть и переодеваются в ярко-розовые костюмы. Студию по аренде таких нарядов открыла Анастасия Воловодова и её подруга Екатерина.

«Барби — это не только розовый»

Аренду одежды, обуви и аксессуаров девушки открыли ещё в июле 2022 года. Сейчас в студии можно не только примерить яркие образы, но и арендовать место для фотосессий и других съёмок.

Студия получила своё название не за счёт премьеры фильма. По мнению основательниц, Барби — это не только розовый цвет, а разная и яркая одежда.

«Я предложила своей подруге Кате вместе заниматься этим делом, потому что знала, что у неё очень много разных нарядов, которые она не носит. У меня тоже были такие вещи: много одежды, много аксессуаров. И вот мы воссоединились», — вспоминает Анастасия.

Летом спрос на костюмы был небольшим. Хозяйка студии объясняет это тем, что большинство потенциальных клиентов уехали в отпуск. Даже приближающаяся премьера не принесла роста заказов. Как вспоминает Анастасия, самый пик аренды пришёлся на март и декабрь — в преддверии Международного женского дня и Нового года. Если в обычное время за костюмами обращается в среднем 15 человек к месяц, то при повышенном спросе — 30 человек.

Не так давно клиенткой стала экстравагантная пенсионерка, которая взяла одежду в аренду и устроила фотосессию в образе Барби.

«Люди сильно заинтересовались Барби и розовым цветом. Съёмка такого контента — это возможность окунуться в детство. Порадовать внутреннего ребёнка», — говорит Анастасия.

«Наденем розовые образы»

Анастасия и Екатерина очень ждут премьеру «Барби» в Новосибирске.

«Естественно, мы пойдём в кинотеатр. Уже решили, что наденем наши розовые образы и снимем офигенный контент. Если же в кинотеатре премьеры не будет, то включим фильм дома на большом телевизоре, накупим вкусняшек и нарядимся», — размышляет Анастасия.