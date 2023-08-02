В Новосибирске прокуратура начала проверку 67 свежих могил в лесу

В Новосибирске около Гусинобродского шоссе местный житель нашёл 67 свежих могил.

В Октябрьском районе Новосибирска местный житель нашел 67 свежих захоронений. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили о начале проверке.

«Организована проверка сведений об обнаружении 67 свежих захоронений в районе МЖК «Восточный». По результатам проверки будет дана оценка законности осуществления захоронений, наличия разрешительных документов. При наличии оснований будут приняты меры реагирования», — сообщили представители надзорного органа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске вандалы разгромили могилы на Кудряшовском кладбище. Они опрокинули и разбили несколько надгробий. Очевидцы отметили, что надгробные камни были разрушены еще во время проведения школьных выпускных.

Также в Новосибирской области подростки устроили фотосессию, лежа на могилах. Ребята подрабатывали на кладбище, убирая территорию. Заявление в полицию на них не подавали, но правоохранительные органы сами обратили на них внимание. Подростков нашли, побеседовали с ними, и они публично извинились.