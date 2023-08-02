В Новосибирске шпиц погиб после падения в шахту лифта

Собака скончалась, упав с высоты 17-го этажа в Новосибирске.

В Новосибирске собака породы шпиц погибла в результате падения в шахту лифа на 17-м этаже в доме на улице Ватутина. Как сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона, надзорное ведомство начало проверку.

«В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка действиям подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт лифтового хозяйства в многоквартирном доме и организации, осуществляющей управление и содержание общедомовым имуществом. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования», — уточнили в прокуратуре.

Телеграм-канал «АСТ-54 Black» опубликовал комментарий жительницы дома, где произошёл инцидент.

«Хозяйка собаки нагло лжёт! Никаких щелей в лифте нет и никогда не было! В доме идёт замена грузового лифта, после монтажа дверей остались не отделанные откосы. Собака упала именно туда!», — цитирует канал собеседницу.

Напомним, на Алтае утонула 5-летняя девочка из Новосибирска.