В Новосибирске водитель каршеринга сбил мотоциклиста

Мотоциклист пострадал во время столкновения с внедорожником в Центральном районе Новосибирска.

В среду, 2 августа, в центре Новосибирска произошла авария, в которой пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщается в паблике “АСТ-54” во ВКонтакте.

“На пересечении улиц Гоголя и Советской не поделили дорогу водитель каршерингового автомобиля Kia Sportage и мотоциклист”, — написано в группе.

Свидетельница ЧП написала, что байкер находится в сознании, прохожие и сотрудники Росгвардии оказывают ему помощь.

Также на место аварии приехали полицейские и бригада скорой помощи.

Напомним, вечером 2 августа в Октябрьской районе столкнулись “Жигули” и полицейский УАЗ.