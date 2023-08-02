В Новосибирске полицейский внедорожник столкнулся с «Жигулями»

Полицейская машина и отечественный автомобиль столкнулись в час пик в Новосибирске.

В среду, 2 августа, в Октябрьском районе Новосибирска произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Об этом сообщили в паблике “АСТ-54” во ВКонтакте.

Авария произошла на пересечении улиц Добролюбова и Кирова около 19:00. Судя по опубликованному ролику, полицейский УАЗ после столкновения остановился посреди перекрестка, водитель ВАЗ-2104 выехал за пересечение улиц.

В телеграм-канале Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что информация о ДТП к ним не поступала. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Напомним, новосибирец на дорогой машине влетел в яму в центре города.