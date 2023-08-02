В прокуратуре Новосибирска рассказали о процессе декриминализации Хилокского микрорайона

Прокуратура отчиталась о мерах по декриминализации Хилокского микрорайона в Новосибирске.

Во вторник, 1 августа, прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил Хилокский микрорайон в Ленинском районе Новосибирска. Он и представители власти в регионе отчитались перед жителями о проделанной работе по декриминализации территории около Хилокского рынка.

Вместе с областным прокурором на улицу Малыгина прибыли мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его заместители, главы администраций Ленинского и Новосибирского районов, представители правоохранительных органов.

После многочисленных обращений, общественного резонанса и внимания СМИ представители ведомств отчитались о проделанной работе по декриминализации микрорайона.

Ежедневно жилмассив обходят полицейские патрули, упорядочено дорожное движение, установлены необходимые дорожные знаки о запрете парковки и камеры фото- и видеонаблюдения для фиксации нарушений. Также территорию регулярно патрулируют экипажи ГИБДД.

К августу 2023 года с общественных пространств жилмассива убрали незаконные торговые палатки, упорядочили деятельность ярмарок, начали благоустраивать дворы, отремонтировали проезды внутри квартала, обрезали аварийные деревья, вывезли мусор, скопившийся на участках.

Шесть домов на улице Малыгина признаны аварийными. Жильцов из них расселят в сокращённые сроки. На мусорном полигоне «Левобережный» и Клещихинском кладбище устанавливают санитарно-защитные зоны.

В карту дальнейших изменений Хилокского жилмассива внесли ряд новых проблем, которые потребуется решить: деятельность «Малыгинского рынка», пресечение проезда большегрузного транспорта по улице Мальгина, ликвидация несанкционированных свалок, а также оценка законности размещения мигрантов в прилегающих к массиву индивидуальных жилых домах.