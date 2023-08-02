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Военный суд приговорил пенсионера из Новосибирска к 3 годам колонии за призывы к беспорядкам

Новосибирец распространял экстремистские призывы в соцсетях.

В среду, 2 августа, Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении 67-летнего Тахира Арсланова. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядка, экстремистской и террористической деятельности через интернет. В итоге мужчина отправится в колонию общего режима на три года. Об этом сообщили в УФСБ России по Новосибирской области.

По данным ведомства, осужденный в 2022 год под под псевдонимом оставлял комментарии с призывами поджигать военкоматы в соцсети “ВКонтакте”. Также мужчина высказывался за активные действия “против действующего государственного строя”.

Напомним, в ГУФСИН рассказали о поиске двух заключенных с помощью дрона.

#Новосибирская область #экстремизм #суд
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Марина Домрачева
Журналист

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