В Новосибирске четыре кандидата зарегистрированы на пост губернатора

Избирком Новосибирской области зарегистрировал двух оставшихся кандидатов на пост губернатора.

В Новосибирской области избирательная комиссия зарегистрировала четырёх кандидатов в губернаторы.

Последние 2 кандидата, прошедшие процесс регистрации — действующий губернатор Андрей Травников от партии «Единая Россия» и депутат Заксобрания региона от КПРФ Роман Яковлев.

Первыми процесс регистрации прошли вице-спикер горсовета Новосибирска Евгений Лебедев от ЛДПР и гендиректор компании «Эдем» Владислав Плотников («Справедливая Россия – Патриоты – За правду»).

Изначально кандидатов было пятеро. Первый секретарь областного комитета «Коммунистов России» Андрей Щукин не набрал необходимое число голосов поддержки среди районных и муниципальных депутатов, и поэтому не прошел на этап регистрации кандидата.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске центр социального обслуживания начал проводить реабилитацию участников СВО. Раньше филиал в Ленинском районе специализировался только на работе с инвалидами и пожилыми людьми. Теперь там работает новое направление — реабилитация участников специальной военной операции.