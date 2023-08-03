Александр Бастрыкин потребовал доклад о 67 свежих могилах в лесу Новосибирска

Бастрыкин взял на контроль дело о 67 свежих могилах в лесу в Новосибирске

Председатель СУ СКР Александр Бастрыкин потребовал от руководителя следкома Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о ходе проверки по факту обнаружения множественных захоронений в лесу Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

67 свежих могил в ста метрах от ограды Гусинобродского кладбища, в районе МЖК «Восточный», обнаружил один из грибников. На всех могилах были таблички вместо крестов и надгробий.

Следователи проводят проверку по факту халатности работников кладбища.

Напомним, ранее Сиб. фм писал, что глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о гибели мальчика в коллекторе под Новосибирском.