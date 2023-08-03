Глава СКР Бастрыкин потребовал доклад о гибели мальчика в коллекторе под Новосибирском

Бастрыкин проконтролирует ход расследования гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал представить доклад об обстоятельствах гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Трагедия случилась 1 августа в дачном поселке Кудряшовский. Мальчик пробрался на территорию строительства коллектора и провалился в дыру, которую рабочие прикрыли пенопластом. Его тело удалось найти в 2,5 км от места происшествия, на очистных сооружениях. 3 августа ребенка похоронили.

По факту гибели ребенка СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело в отношении подрядчика. На данный момент в качестве подозреваемого задержан заместитель директора коммерческой фирмы, которая занималась строительством коллектора.

Председатель СК России поручил руководителю регионального Следкома Долгалеву представить доклад о ходе расследования и обстоятельствах дела.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском.