Держал за руку и звал на помощь: стали известны подробности гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском

Под Новосибирском тело 9-летнего мальчика нашли в 2,5 км от канализационного коллектора.

Дачный поселок Кудряшовский Новосибирской области 1 августа потрясла страшная трагедия — 9-летний Вова (имя изменено) провалился в коллектор. Тело ребёнка обнаружили только спустя час в водоочистном сооружении, в 2,5 км от места трагедии.





После инцидента региональный Следком возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека), а 3 августа был задержан заместитель директора коммерческой организации, которая выкопала яму коллектора и не огородила.

По данным следствия, 9-летний мальчик свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.

Брат пытался спасти

По уточненным данным, Вова играл с младшим братом возле канализационного коллектора на улице Зеленая. Около 4 часов дня мальчики из любопытства решили спуститься в вырытую яму. По словам рабочего, с которым удалось пообщаться журналисту Сиб.фм, Вова начал качаться на куске пенопласта, не зная, что под ним небольшая яма с водой.

«Мальчика можно было спасти», — утверждает мужчина.

По словам собеседника Сиб.фм, когда мальчик провалился, его около 30 минут держал за руку брат и звал на помощь. К сожалению, крики никто не услышал. Ближайший жилой дом находится в 50 метрах, но сам коллектор окружает строительная территория и дорога. В итоге тело ребенка сильным течением унесло на расстояние 2,5 км.









«Конечно, уже мальчика было не спасти, тело плыло по трубе два с половиной километра. В трубе он был от 40 минут до часа», — отметил рабочий.

Огородили ленточкой

После трагедии вырытую яму огородили только сигнальной лентой, а дыру с водой закопали спустя сутки, утверждает местный житель. В беседе с корреспондентом Сиб.фм в Кудряшовском многие говорили, что ответственность за трагедию понесут, скорее всего, рабочие. Другие собеседники предположили, что коллектор мог быть выкопан незаконно. Он ведет к строящейся рядом амбулатории.





Похороны

В четверг, 3 июля, на прощание с 9-летним Вовой в храм во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла пришли многие жители посёлка. В единственном магазине в округе раскупили все гвоздики и красные розы. На церемонии собралось около трёхсот человек.





В храме люди по очереди подходили к гробу мальчика и клали цветы. Многие выражали соболезнование убитым горем родителям.

Похоронили Вову на Кудряшовском кладбище. Люди вспоминают его как светлого и доброго мальчика.

Кто виноват?

Пока в уголовном деле, возбужденном Следственным комитетом, только один подозреваемый — заместитель директора коммерческой организации, которая вырыла коллектор. Действительно ли яма была несанкционированной и принадлежала строящейся поликлинике, не ясно.

Скоро задержанному изберут меру пресечения.