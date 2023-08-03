Под Новосибирском началось прощание с погибшим в коллекторе 9-летним мальчиком

На церемонию прощания с ребёнком пришли сотни местных жителей.
В дачном посёлке Кудряшовский началась церемония прощания с погибшим при падении в коллектор девятилетним ребёнком. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает корреспондент Сиб.фм из храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
Как говорит журналист, в храме собралось около трёхсот человек. Кроме того, люди выстроились в огромную очередь в местный цветочный магазин и раскупили все гвоздики. По словам местных жителей, на церемонии прощания присутствует также глава населённого пункта Наталья Дорофеева.
Люди вспоминают погибшего как светлого и доброго мальчика. В храм пришли также одноклассники и вожатые из лагеря, где отдыхал ребёнок.
Похоронят мальчика на Кудряшовском кладбище в 12:00. После чего, в 13:00, в приобской столовой пройдет поминальный обед.
Напомним, 2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.