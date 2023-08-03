Под Новосибирском началось прощание с погибшим в коллекторе 9-летним мальчиком

На церемонию прощания с ребёнком пришли сотни местных жителей.

В дачном посёлке Кудряшовский началась церемония прощания с погибшим при падении в коллектор девятилетним ребёнком. Об этом в четверг, 3 августа, сообщает корреспондент Сиб.фм из храма во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Как говорит журналист, в храме собралось около трёхсот человек. Кроме того, люди выстроились в огромную очередь в местный цветочный магазин и раскупили все гвоздики. По словам местных жителей, на церемонии прощания присутствует также глава населённого пункта Наталья Дорофеева.

Люди вспоминают погибшего как светлого и доброго мальчика. В храм пришли также одноклассники и вожатые из лагеря, где отдыхал ребёнок.

Похоронят мальчика на Кудряшовском кладбище в 12:00. После чего, в 13:00, в приобской столовой пройдет поминальный обед.