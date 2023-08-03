Под Новосибирском задержан подозреваемый в гибели 9-летнего мальчика в коллекторе

Замдиректора новосибирской организации задержан после трагедии в посёлке Кудряшовский.

В Новосибирской области задержан заместитель директора коммерческой организации после гибели девятилетнего ребёнка в коллекторе в дачном посёлке Кудряшовский. Об этом в четверг сообщили в СУ СКР по региону.

Подозреваемому вменяют нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть малолетнего, уточнили в ведомстве.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области в рамках расследования уголовного дела задержан заместитель директора коммерческой организации. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сказано в сообщении.

В ближайшее время суд изберёт подозреваемому меру пресечения.

Напомним, 2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.

Сиб.фм узнал детали трагедии — стало известно, что тело погибшего обнаружили в 2,5 километрах от места происшествия.