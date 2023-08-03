«Тело плыло по трубе 2,5 км»: раскрыты жуткие подробности гибели 9-летнего мальчика в коллекторе под Новосибирском

Погибшего в Новосибирской области ребёнка нашли через час после трагедии.

Тело погибшего в дачном посёлке Кудряшовском девятилетнего мальчика удалось достать из трубы лишь спустя час после происшествия — его обнаружили в очистном сооружении в 2,5 километрах от места трагедии. Об этом сообщил местный рабочий корреспонденту Сиб.фм на условиях анонимности. Информацию о месте, в котором нашли тело, Сиб.фм также подтвердили в прокуратуре региона.

По словам собеседника издания, 1 августа Вова (имя изменено) с другом гулял по поселку и нашел коллектор на улице. Они спустились вниз и стали там играть. Около 16:00 Вова начал прыгать на пенопласте, который прикрывал яму с водой, вырытую рабочими, говорит собеседник. В какой то момент пенопласт треснул, и ребёнок провалился в поток с водой. По словам рабочего, его восьмилетний друг держал мальчика за руку на протяжении получаса и звал людей на помощь.

«Мальчика можно было спасти», — утверждает собеседник.

Однако в этот момент никого вокруг не было, поэтому прохожие не подоспели на помощь. Жители соседнего дома также не услышали криков ребят. У друга Вовы кончились силы, и он его отпустил.

Из-за сильного течения в трубе, продолжает рабочий, Вову понесло по канализации и унесло тело в очистную станцию. Диаметр труб составляет около двух метров, говорит собеседник.

«Его там перемололо. Конечно, уже мальчика было не спасти, тело плыло по трубе два с половиной километра. В трубе он был от 40 минут до часа», — отметил источник.

Рабочий утверждает, что дыру в коллекторе закопали лишь спустя сутки, а периметр оградили сигнальной лентой. Мужчина утверждает, что этот коллектор — несанкционированный и принадлежит строящейся рядом амбулатории.

«Они врезались сюда незаконно, без каких либо документов. Кто понесет наказание? Наверное, обычные рабочие, которые ничего не прикрыли. Лучше было бы тогда не закрывать дыру — ребенок бы понял, что там опасность», — подытожил собеседник издания.

Сегодня дачном посёлке Кудряшовский началась церемония прощания с погибшим при падении в коллектор девятилетним ребёнком. Местные жители собрались в храме во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Похоронили мальчика на Кудряшовском кладбище в 12:00. После чего, в 13:00, в приобской столовой прошёл поминальный обед.

В храм пришло около трёхсот местных жителей. Среди них были вожатые лагеря, где отдыхал мальчик, а также друзья и одноклассники ребёнка.

Напомним, 2 августа следователи СКР возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ (Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее смерть человека). По версии следствия, ребёнок свободно проник на территорию объекта, на котором ведутся работы по монтированию центральной системы водоотведения, где спустился в камеру канализационного коллектора и провалился в отверстие с водой.