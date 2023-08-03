Аналитики выяснили, сколько россиян готовы отказаться от мяса

Специалисты прогнозируют рост спроса на растительное мясо на 15%.

Аналитики Союза производителей продукции на растительной основе прогнозируют рост спроса на растительное мясо на 15% в 2023 году. Об этом сообщает RT.

По словам экспертов, рост ожидается в августе на фоне теплой погоды и в декабре перед праздниками. Аналитики считают, что больше всего спрос повысится на котлеты (17%) и наггетсы (6%). Однако покупателей меньше станут интересовать колбасы – спрос снизится на 8%.

Чаще всего мясо на растительной основе покупают в центральной части России, на юге страны и в Поволжье, а реже всего – на Дальнем Востоке. Что касается прошлого года, отмечалась стабильная динамика спроса на растительную продукцию.

Напомним, шеф-повар назвал идеальное мясо для приготовления шашлыка.



Подробнее: https://www.m24.ru/news/obshchestvo/03082023/604451?utm_source=CopyBuСпециалисты прогнозируют рост спроса на растительное мясо на 15%.