Эксперты перечислили продукты, от которых следует отказаться во время беременности

В период беременности увеличивать порции и их калорийность можно только под надзором врача.

Употребление определенных продуктов может напрямую повлиять на здоровье ребенка и мамы во время беременности. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на Food.ru.

По словам специалистов, беременным женщинам не стоит есть мясо с кровью, тартар и другие блюда, в которых используется не полностью термически обработанное мясо. Также запрещается есть сырую рыбу и морепродукты, так как из-за них можно заразиться бактериальными инфекциями.

Напитки с кофеином тоже следует исключить из рациона беременной женщины. Более 200 мг кофеина в сутки повышает шансы на низкий вес младенца, преждевременные роды, прерывание беременности и даже мертворождение.

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