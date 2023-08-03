Мэрия Новосибирска прокомментировала 67 свежих захоронений за забором кладбища

Пресс-служба мэрии Новосибирска дала комментарий после обнаружения свежих могил в лесу.

1 августа житель Новосибирска ходил за грибами, и обнаружил новые могилы за пределами Гусинобродского кладбища. Мэрия Новосибирска прокомментировала находку.

Свежие захоронения находятся в лесу около МЖК «Восточный», в 100 метрах от забора кладбища.

В мэрии объяснили, что захоронениями занимается МКУ «Ритуальные услуги». С 7 марта 2023 года границы Гусинобродского кладбища утверждены, и участки для захоронений предоставляются в соответствии с постановлением — но они не совпадают с ограждениями. Исторически так сложилось, что юридически территория кладбища — несколько разрозненных участков. Ограждением территорий захоронений уже сейчас занимается специализированная служба.

Прокуратура Новосибирской области объявила о начале проверки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что военный суд приговорил пенсионера из Новосибирска к 3 годам колонии за призывы к беспорядкам. Его признали виновным в призывах к массовым беспорядка, экстремистской и террористической деятельности через интернет.