«Моя собака кому-то жизнь спасла»: в Новосибирске хозяйке шпица предложили самой доставать тело из шахты лифта

Для жительницы Новосибирска Натальи Золотцевой прогулка с детьми и шпицем Бьютиком закончилась трагически: огромная дыра в лифтовой кабине забрала четвероногого любимца навсегда. При этом доставать тело упавшего с 16-го этажа пёсика хозяевам представители ТСЖ предложили самостоятельно.

В этот вторник, 1 августа, Наталья Золотцева с 9-летним шпицем Бьютиком возвращалась домой с прогулки – семья живёт в 18-этажке на улице Ватутина. Уже около двух недель в двух подъездах здесь ремонтируют грузовые лифты. На этот раз для хозяйки Бьютика роковой стала встреча с соседской собакой.

«Мы летом живём за городом, а в город приехали по делам. Этим дыркам уже недели две, и я каждый раз хожу с опаской. У меня одному ребёнку – год, другому – пять. Я каждый раз говорю: «Так, стойте здесь!» Уровень развития ещё какой? Я одной рукой их держу, другой дверь закрываю. Каждый раз мы подвергались этому риску, — рассказала Сиб.фм Наталья Золотцева.

– Чтобы нажать кнопку действующего лифта, нужно подойти к этой дыре. Потому что кнопка, по сути, болтается на одном болте. Ни о какой безопасности речи точно не идёт».

Наталья подумывала о том, чтобы пожаловаться на подрядчика и организатора работ, коим выступает ТСЖ, но успокаивала себя тем, что скоро семья вновь поедет за город. Вторник стал роковым.

«Это такое стечение обстоятельств! Наверное, моя собака кому-то другому жизнь спасла. Мы всегда гуляем с собакой на поводке. И в этот раз мы заходили с другой собакой на поводках. Мы ехали в лифте вместе с соседкой с 17 этажа, — вспоминает вечер вторника Наталья. – И они запутались поводками. У соседки – поводок-рулетка, а у меня кожаный, который легче распутать. В лифте я отстегнула кожаный поводок, взяла собаку на руки. Выхожу: у меня в одной руке – пакет, в другой – собака. Я же тогда не думала, что жизнь любимца закончиться!»

Женщина поставила Бьютика на пол, а он сразу же рванул к опасной дыре. Больше шпица живым Наталья не видела.

«Доставайте сами!»

В дырку не то что шпиц упасть может, но и пятилетний ребёнок: размер проёма – более 20 сантиметров. Наталья с содроганием вспоминает, как из шахты доставали тело Бьютика.

«Это какое-то безумие! Когда моя собака упала, я сразу спустилась на первый этаж, где у нас ответственный лифтёр и диспетчера. Я им говорю: «у меня упала собака, нужно срочно принимать какие-то меры!» Естественно, я была вся в слезах, — вспоминает Наталья. – Сразу пришла председатель ТСЖ: «Ой, ой, ой! Что ты, Наташа, сама во всём виновата. Собака была без поводка». Я говорю: «вы зачем сейчас меня во всём обвиняете? Прекратите! Вы мне что-то решите: как доставать тело собаки».

Наталья говорит, что председатель всё это время на неё кричала, никто особо не торопился доставать Бьютика. Выяснилось, что тело собачки ударилось о крышу кабины лифта на втором этаже.

«Мы поднялись на второй этаж и увидели в дырки, что тело собаки лежит на крыше кабины лифта. Пришёл какой-то работник с ключами, председателем, открывает эту кабину лифта и говорит: «ну всё, доставайте!» — возмущена хозяйка Бьютика.

От такого предложения Наталья остолбенела. Рядом был муж, который не так растерялся и решительно полез в шахту лифта.

«Мой муж туда полез – представляете, какая безопасность? Без специальной одежды, без допуска, без образования – лезь в шахту лифта, доставай свою дохлую собаку!

– негодует хозяйка Бьютика. – Он достал его: собака была уже мертва, ему раздробило морду, глаз выбило».

Для семьи Золотцевых это был не просто породистый шпиц, а полноценный член семьи. Бьютик часто принимал участие и в благотворительных акциях, которые проводились для детей-инвалидов.

Дырка стала чуть меньше

Наталья Золотцева сразу же вызвала на место происшествия полицию, по факту гибели Бьютика был составлен протокол. Прокуроры тут же заявили о проверке обстоятельств случившегося.

«В ходе проверки прокуратурой района будет дана оценка действиям подрядной организации, выполняющей капитальный ремонт лифтового хозяйства в многоквартирном доме и организации, осуществляющей управление и содержание общедомовым имуществом. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования», — заявили в прокуратуре Новосибирской области.

К проверке в доме №83 в ТСЖ «Спарта-Холдинг», конечно, постарались подготовиться: инструменты для ремонта кабины лифта убрали, на первом этаже подмели. Но реальных мер Наталья так и не увидела.

«Они поставили заграждения, но дырки, как были, так и есть. Я только что вернулась с детьми с прогулки: также есть дырки в стенах и полу. На дверях лифта появился паспорт объекта – документация о ремонте. Ну, пожалуй, это – всё»,

— резюмировала Наталья.

Хозяйка покойного Бьютика намерена добиваться привлечения виновных к ответственности. Она считает, что безопасность организаторы ремонта не обеспечили, а впереди ещё замена кабины пассажирского лифта, к которой должен приступить тот же подрядчик.

Так, в подобных случаях гибели человека уголовные дела возбуждаются по части 216 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкция статьи подразумевает до пяти лет лишения свободы. Возможно, в работе подрядчика правоохранители выявят и халатность. Так, в ноябре прошлого года прораб из НГТУ получил условный срок за гибель женщины, которая пришла устраиваться на работу.