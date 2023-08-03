Невролог раскрыла неожиданную причину частых головокружений

Одна из причин резкого головокружения связана с проблемами в шейном отделе позвоночника.

Мануальный терапевт, невролог, рефлексотерапевт Павел Керекеша объяснил в беседе с изданием Pravda.Ru, что резкое головокружение у человека может произойти по четырем основным причинам. Одна из них — остеохондроз шейного отдела позвоночника.

«Мозжечок отвечает за нахождение человека в пространстве. Вот уменьшение кровоснабжения этого органа приводит очень часто к головокружениям», — рассказал специалист.

К другой не менее распространённой причине относится неправильное питание и анемия, которые вызваны пониженной кислотностью желудка. Головокружение может произойти и из-за воспаления или инфекции внутреннего уха, а также атеросклероза или низкого кровяного давления.

Напомним, невролог из Новосибирска рассказала о причинах ночных судорог.