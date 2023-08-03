Парапланерист из Новосибирска сломал позвоночник на Алтае

Новосибирский турист совершил жёсткую посадку в Республике Алтай.

Спасатели эвакуировали парапланериста из Новосибирска, совершившего жёсткую посадку в Кош-Агачском районе Республики Алтай, сообщили в четверг экстренные службы.



Сообщение о ЧП поступило спасателям днём 2 августа. Сообщается, что парапланерист приземлился на запасном парашюте.





Для поиска и эвакуации парапланериста к месту происшествия были направлены пожарные ПЧ №12 села Кош-Агач.



«Около 17 часов мужчина был обнаружен на склоне горы в урочище «Куектанар» участниками спортивных мероприятий. Самостоятельно передвигаться он не мог из-за болей в пояснице. Участники уложили пилота на носилки и приступили к его спуску. В скором времени на помощь к ним подоспели огнеборцы», — уточнили в ведомстве.



Предположительно, у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника. Эвакуация туриста заняла около пяти часов.

Напомним, туристы из Новосибирской области попали в ДТП на Алтае.