Певица из Новосибирска Пелагея вышла в свет в «голом платье»

Популярная певица Пелагея вновь покорила свою аудиторию.

Уроженка Новосибирска Пелагея стада участников фестиваля «Голосящий КиВиН 2023», который проходил в Светлогорске. В один из своих выходов певица выбрала смелое облегающее платье в горошек. Его главной изюминкой был телесный цвет, подчеркивающий каждый изгиб фигуры артистки.

Поклонники артистки остались в восторге от ее наряда:

“Прекрасная!”

“Что это за красота такая””

“Просто сногсшибательны!”

“Отличная у нас сегодня погодка и Поля красотка!”.

Певица уже не в первый раз приезжает на этот фестиваль, Пелагея входит в жюри конкурса.

Напомним, в июле Пелагея вышла на сцену вместе с дочкой.