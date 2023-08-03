Певица из Новосибирска Пелагея вышла в свет в «голом платье»

Популярная певица Пелагея вновь покорила свою аудиторию.
Уроженка Новосибирска Пелагея стада участников фестиваля «Голосящий КиВиН 2023», который проходил в Светлогорске. В один из своих выходов певица выбрала смелое облегающее платье в горошек. Его главной изюминкой был телесный цвет, подчеркивающий каждый изгиб фигуры артистки.
Поклонники артистки остались в восторге от ее наряда:
“Прекрасная!”
“Что это за красота такая””
“Просто сногсшибательны!”
“Отличная у нас сегодня погодка и Поля красотка!”.
Певица уже не в первый раз приезжает на этот фестиваль, Пелагея входит в жюри конкурса.
Напомним, в июле Пелагея вышла на сцену вместе с дочкой.